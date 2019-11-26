春安國小社區共讀站26日揭幕，特別的是是全台唯一一所室內與戶外共同結合的共讀站。（黃國峰攝）

春安國小社區共讀站26日揭幕，各界賢達出席共襄盛舉。（黃國峰攝）

春安國小社區共讀站26日揭幕，校方同時發布一本「彩虹春安我們的家」文集，與會貴賓仔細翻閱內容。（黃國峰攝）

春安國小社區共讀站26日揭幕，特別的是它有室內閱讀區，也有全台唯一半露天的閱讀區。（春安國小提供／黃國峰台中傳真）

春安國小社區共讀站26日揭幕，社區民眾與全校師生，歡欣迎接。（黃國峰攝）

春安國小社區共讀站26日揭幕，中市教育局副局長方炳坤出席共襄盛舉。（黃國峰攝）

春安國小社區共讀站26日揭幕，校方同時發布一本「彩虹春安我們的家」文集。（黃國峰攝）

教育部推廣閱讀風氣，補助高中職、國中小設置「學校社區共讀站」，有別於他校的室內閱讀區，春安國小半露天的社區共讀站，26日熱鬧揭幕，將提供社區及校園，隨手可得的閱讀氣氛；校方同時發布一本「彩虹春安我們的家」文集，訴說春安點點滴滴。

揭幕活動中，中市教育局副局長方炳坤、中市議員劉士州、賴佳微、學校家長會顧問們及地方賢達也一同共襄盛舉，同學也朗讀「彩虹春安我們的家」文集中的一篇文章，點出學校的現況，也帶來濃濃的閱讀氛圍。

春安國小社區共讀站，將提供師生及社區民眾優質的閱讀環境，共讀站室內空間結合當地彩虹眷村意象設計，更結合數位多媒體數位媒材等功能，共打造「圓滿小書齋、幸福滿天星、彩虹圖書室、語文小天地、小小科學家、藝文補給站及綠光森林閱」等七大區，在學校營造如彩虹般豐富多元的閱讀氛圍。更定期展覽及更換主題，未來將配合「2020台灣燈會在台中-璀璨台中．曙光再旺」主題書展，一起點亮春安。

春安國小校長黃志隆表示，春安國小社區共讀站，是全台唯一一所室內與戶外共同結合的共讀站，達成與社區連結、共同開放、人人可閱讀的空間。另外目前藏書不足，可看到書櫃還有空間，將持續向各界募集，將以學生、家長、社區都可閱讀的書籍為目標。

(中時 )