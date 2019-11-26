阿姨，家裡有困難，可以先借我12萬元應急嗎？日前62歲許姓婦人，走進中市警局第四分局春社派出所，報案指出她被騙了，員警，得知她剛臨櫃匯款，立即啟動「圈存機制」及時凍結對方帳戶，順利保住她辛苦存下來的血汗錢。

警方指出，許婦日前就接到自稱姪子的來電，表示「最近換電話，加上準備就讀附近的學校，可能會常常來拜訪阿姨，先跟阿姨說一聲」，許婦因而降低戒心。隔日下午許婦又接到這位假姪子的電話說「最近家中經濟困難，拜託阿姨先借他12萬元」

許婦聽到「侄子」有困難，不疑有他，立即到郵局匯出12萬元到「侄子」所提供的帳號，匯完立刻打電話給「侄子」確認，沒想到電話卻不通，她以為「侄子」發生了什麼事，立刻又打給其他親戚幫忙聯繫，這一聯繫才發現，根本沒這回事，許婦一聽晴天霹靂，趕緊至派出所報案，員警立即協助通報165，啟動「圈存機制」及時凍結對方帳戶，幸好還來得及保住許婦辛苦錢。

春社派出所長江松泳表示，民眾接到不明來電，應提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )