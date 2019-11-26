黃暐瀚談韓冰。(影片自2:00)

隨著2020大選將近，國民黨候選人韓國瑜民調始終落後蔡英文，令韓粉心急如焚。被認為是韓國瑜去年1124勝選功臣之一的女兒韓冰，這次何時會再次為父出征，令人好奇；對此，資深媒體人黃暐瀚也在昨(25日)直播中解答此事了。

黃暐瀚在直播自爆未來想訪問的對象，突然提及「或者是說韓冰最後一秒鐘她決定要出來…」，他接著透露曾私底下問過韓冰，韓冰她今年不打算出來這件事是確定的，因為韓冰跟父母討論過後，覺得沒有必要出來，畢竟她也只是個孩子，年紀還很小。

對此聊天室網友大部分也贊成韓冰不該出來，認為雖然大家都想念她，但韓冰還是要以課業優先才是。

其實早前命理師江嘉葉曾直言韓若要勝選需有2張王牌，一張已經打出，是夫人李佳芬，另一張尚未打出的王牌則是愛女韓冰。江嘉葉觀韓冰面相，讚韓冰耳垂有氣人氣旺，額頭發光，會為己或為他人爭取，受到擁戴，直指韓冰力量很強，是一支助選強棒，若擺在一邊不用，實屬可惜。

(中時電子報)