大陸男星高雲翔去年在澳洲捲入性侵案，不僅害他工作全丟、因違約挨告，還使他賠上了和董璇8年婚姻。歷經4個多星期的庭審，最快明(27日)陪審團將作出判決，而高雲翔的律師5點結案陳詞曝光，其中他認為女方謊話連連，當晚見高雲翔進房間便主動取消叫車，自己製造獨處機會。

據《澳洲新快報》報導，高雲翔的律師今在庭上表達了結案陳詞，一是認為該女滿口謊言，跟監視器畫面和其他證人證詞相比真實性令人懷疑，二為律師認為調查員和醫生之間合作有問題，律師透露經由電子郵件顯示，警方曾將女子狀況先告知醫生，質疑主因是醫生證詞會不利案件調查。

第三，高雲翔律師說，KTV包廂中監視器畫面證據充足，雖女子自稱被動，但從畫面中看來她曾主動擁抱另一名被告王晶。第四，律師強調：「當高雲翔走進王晶房間，對女子來說可說是『夢想照進了現實』」，留下是受害女子自己做出的選擇，卻不願承認，最後，該女稱自己遭奴隸對待，最後逃離房間，律師卻打臉說該女其實待到最後一刻，回家也不顯得害怕，是因丈夫覺得她說謊想知道事實，全案才爆發。

而陪審團若能提出一致的意見，最快27日高雲翔性侵案就能做出宣判，法官在此之前還向陪審團提醒，要依眼前證據做出判決，並強調：「可能某些證人的證詞不誠實，但這需要陪審員自己來判斷」。

(中時電子報)