阿里巴巴取代騰訊躍居新的「港股之王」──26日阿里巴巴在港交所主機板掛牌上市，盤中漲幅一度超過7％、報價達189港元。阿里巴巴總市值逾4兆港元，騰訊目前市值約3.27兆港元。

阿里巴巴二度與港交所結緣，成為9年以來，香港股票市場規模最大的上市交易，亦為全球第二大跨境上市案例。之前阿里巴巴B2B業務2007年曾在港交所上市、2012年6月退市。2014年9月，阿里巴巴於紐約證交所上市，融資250億美元，當時被稱為史上規模最大IPO。

(旺報 )