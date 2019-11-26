阿里重返香港上市 市值4兆港元超越騰訊 19:222019/11/26 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 26日阿里巴巴在港交所主機板掛牌上市。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴取代騰訊躍居新的「港股之王」──26日阿里巴巴在港交所主機板掛牌上市，盤中漲幅一度超過7％、報價達189港元。阿里巴巴總市值逾4兆港元，騰訊目前市值約3.27兆港元。 阿里巴巴二度與港交所結緣，成為9年以來，香港股票市場規模最大的上市交易，亦為全球第二大跨境上市案例。之前阿里巴巴B2B業務2007年曾在港交所上市、2012年6月退市。2014年9月，阿里巴巴於紐約證交所上市，融資250億美元，當時被稱為史上規模最大IPO。 (旺報 ) #上市 #阿里巴 #阿里巴巴 #港元 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應監管升級 騰訊自製電影 04:092019/11/22 時尚娛樂 陸證監會：上市公司分拆制度修訂中 不久將面世 07:142019/11/25 財經 汎德永業今日送件申請股票上市 12:232019/11/25 財經 殭屍股明年啟動強制下市 證交所公布有12家 13:482019/11/25 財經 明天在港上市 阿里巴巴暗盤早段升近5％ 16:542019/11/25 財經 阿里巴巴登港股大漲6％ 市值超越騰訊 09:512019/11/26 財經 阿里巴巴登陸港交所 成港股第一大市值公司 10:012019/11/26 財經 FH香港ETF 自12／30起終止上市 14:402019/11/26 財經 騰訊投資成績單 近70家上市、逾百家成為獨角獸 15:292019/11/26 財經 《港股》漲多回吐，恆指收跌0.29％ 16:482019/11/26 財經 兩岸熱門新聞 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 港濫用一國兩制抗爭 卜睿哲警告 - 焦點新聞 - 旺報 港特首考慮成立獨立檢討委員會 網批畫錯重點 - 兩岸 大陸新一代「人造太陽」預計2020年運行 - 兩岸 - 旺報 日蘭高鐵日曲段正式投運 沂蒙接入大陸高鐵網 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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