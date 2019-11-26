為確實掌握工廠廢氣及揮發性有機物（VOS）洩漏的安全疑慮，環保署自去年（2018）成立專責小組，聯合地方環保局對南部地區57家石化業聯合稽查，兩年來裁罰金額達新台幣600萬以上。

環保署指出，2018年開始執行科學儀器檢測石化廠設備元件，這2年來檢測了57家石化廠所有製程設備元件216萬點，查獲元件洩漏超標58處，告發40件，裁罰金額超過600萬元，節省檢測委辦經費高達2億6千萬元，相較傳統檢測方式更節省了8年以上時間。

石化業常見設備元件如法蘭、開口閥、閥、廢油收集排放口、取樣裝置、管牙、泵浦、控制閥等。近兩年違規最多為法蘭，58件中占了17件，佔違規比例29.3％，其次依序為開口閥15件、閥13件、廢油蒐集排放口7件，其他連接管線6件等。

環保署南區督察隊長王世昌表示，根據空品觀測，林園工業區揮發性有機物ppm濃度，108年較105年下降20％，大社工業區下降30％ ；環保署提醒事業，空氣污染防制法修正後，事業排放空氣污染物應符合排放標準，依空氣污染防制法第62條規定，罰鍰上限高達2000萬元，情節重大者，得令其停工或停業。

(中時 )