絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300民眾爭相搶拍，與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通。（蔡依珍攝）

一度發生女騎士和轎車小碰撞，所幸並無車損人傷，雙方自行離去。（蔡依珍攝）

絕美「曼哈頓懸日」26日到29日在桃園區南平路上演，首日吸引逾300位民眾，趁行人穿越線綠燈時，拿出手機相機擠在斑馬線上，爭相搶拍季節限定的美景，數度與車爭道險象環生，桃警出動18名警力疏導交通，也呼籲民眾應遵守員警指揮。

氣象局懸日預報，26日至29日下午16點半至17點間，桃園區南平路和中正路口，往寶慶路方向，在無雲遮下可觀看到限時4日的懸日景觀，夕陽逐日約較前1日略晚約2分鐘、仰角也較前1日稍低，明日預計16點36分至56分，夕陽會到達街心位置。

今桃園懸日首日，陽光露臉，16點不到就已有許多攝影愛好者扛著腳架和專業相機前來卡位，不過當地並無天橋等制高點，搶拍民眾為了取景，紛紛趁綠燈短短不到1分鐘的時間，擠在斑馬線上捕捉高樓間的落日美景，適逢下班下課時間，路過的機車騎士、汽車駕駛紛紛看傻了眼，直問：「這是在拍什麼？」一度發生女騎士和轎車小碰撞，所幸並無車損人傷，雙方自行離去。

為避免搶拍懸日人潮影響交通，桃園警方出動18名警力引導，並利用大聲公，在號誌倒數10秒時提醒民眾趕快離開，也加強取締違規停車、行人未依號誌任意穿越等行為，警方呼籲民眾欣賞美景要注意自身安全避免受罰。專家也提醒，懸日雖然是夕陽美景，但太陽光仍強，久視時應戴上深色太陽眼鏡，以免強光傷眼。

南平路懸日景觀每日時間，26日為下午4點34分至54分、27日下午4點36分到56分、28日下午4點38分到58分、29日下午4點40分到5點，夕陽會在預報區間的中位時間到達街心位置。

(中時 )