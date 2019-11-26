據了解，陸軍中將近日有波人事調整，陸軍副司令黃國明中將接任國防部總督察長、八軍團指揮官劉得金中將接任副司令、陸軍教準部指揮官傅正誠中將接任八軍團指揮官、陸軍參謀長楊海明中將接任教準部指揮官、花防部指揮官陳忠文中將接任參謀長、陸軍司令部後勤處長李榮華少將接花防部指揮官。

據指出，這波人事可望於12月1日公布。

(中時 )

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