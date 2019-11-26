陸軍高階將領人事大搬風 19:012019/11/26 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍參謀長楊海明中將接任教準部指揮官。中時資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，陸軍中將近日有波人事調整，陸軍副司令黃國明中將接任國防部總督察長、八軍團指揮官劉得金中將接任副司令、陸軍教準部指揮官傅正誠中將接任八軍團指揮官、陸軍參謀長楊海明中將接任教準部指揮官、花防部指揮官陳忠文中將接任參謀長、陸軍司令部後勤處長李榮華少將接花防部指揮官。 據指出，這波人事可望於12月1日公布。 (中時 ) #中將 #指揮 #陸軍 #接任 #人事 也許您會感興趣 推薦閱讀 不忍警察指揮吸廢氣 犁記餅舖贈電子哨指揮棒 14:202019/11/22 社會 資安疑慮未消 美陸軍學員穿制服不准玩抖音 14:552019/11/23 國際 人事異動站 11月15日至11月21日 04:092019/11/24 財經要聞 軍事熱門新聞 陸軍高階將領人事大搬風 - 軍事 沒F35也要練！土國用美F16測俄S400 - 軍事 殲10C尋求外銷 現身2019杜拜航展 - 軍事 韓國選擇流星飛彈 做為KFX戰機遠距武器 - 軍事 國軍軍服歷史：兩岸分立初期 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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