2019年「全國旅館盃」餐旅服務競賽，成績揭曉，托盤項目高中職校組第一名達德商工程筠媛、黃芷妤，第二名華南高商鄭楓篤、劉柏驛，第三名同德家商李宗穎、洪子崴；佳作興大附農張哲豪、李奕臻；最佳精神獎君毅中學劉律希、林晏如；最佳默契獎僑泰高中侯冠妤、楊芷菱；最佳儀態獎北斗家商劉佩圓、最佳微笑天使獎玉里高中陳志佳。
大專學院組第一名健行科技大學游邵閔、梁凱富，第二名育達科技大學陳儒德、呂易宣，第三名景文科技大學蔡詩婷、林莉芸；佳作台東專科學校潘劉宣吟、梁依晴；最佳精神獎南開科技大學蕭家甫、尤竣禾；最佳默契環球科技大學闕正文、盧琬婷；最佳儀態獎僑光科技大學吳沛蓁、最佳微笑天使獎城市科技大學張智晴。
在職組第一名孟宗山莊劉育妏、張敏傑，第二名杉林溪大飯店葉子華、張淑棉，第三名米堤大飯店邱宇平、李承庠，第四名杉林溪大飯店陳宇誠、葉宜馨，第五名荷蘭洋行甯國珍、侯昱廷；佳作日月潭教師會館游依紋、張雅淳；最佳儀態獎杉林溪大飯店葉宜馨，最佳微笑天使獎米堤大飯店蔡妤昕。
全國旅館盃整床項目，高中職校組第一名華南高級商業張筠宜、陳冠儒，第二名宏國德霖科技大學孫郁婷、姚品愉，第三名達德商工游繕綺、王宥媛；佳作僑泰高中林威菖、張銥秦，佳作明台高中蔡心寧、王詩毓，最佳精神獎玉里高中陳俊佑、胡廷恩，最佳默契獎北斗家商洪書葦、黃詣琁，最佳儀態獎大明高中吳嬭家、最佳微笑天使獎慈明高級中學鍾雅玟。
大專學院組第一名明新科技大學黃凱炘、張芷豪，第二名宏國德霖科技大學徐為清、黃千芸，第三名嶺東科技大學王家洋、楊祥宇；佳作台東專科學校陳元凱孫千雅，佳作僑光科技大學梁若琳、吳舒晴，最佳精神獎育達科技大學管柏雅、侯書涵，最佳默契獎環球科技大學郭柏祥、蔡依妏，最佳儀態獎健行科技大學游邵閔，最佳微笑天使獎應用科技大學葉家孜。
在職組第一名鹿港永樂酒店包啟良、趙思萍，第二名杉林溪大飯店湯小春、劉淑菁，第三名孟宗山莊林宜錄、江鴻霖，第四名福美大飯店彭翎芷、魏淑貞，第五名米堤大飯店沈育娟、金田智彌；佳作杉林溪大飯店石明珠、梁敏珠，佳作泰雅渡假村林妝青、黃秀玲，最佳默契獎景聖樓飯店李元貴、蔡志祥，最佳儀態獎福美大飯店彭翎芷、最佳微笑天使獎日月潭教師會館黃凱蔓。
(中時 )
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