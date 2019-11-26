農委會今天證實，行政院在上月底核定我駐美代表處將新增農業組共計4員，主要負責台美農業貿易、技術合作等相關事宜，最快明年1月開始運作，遭韓國瑜競選辦公室質疑政策抄襲，對此農委會主委陳吉仲強調，這項政策從去年就開始談，與韓國瑜無關。

美國企圖讓含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、美牛進軍台灣已久，相關談判也延宕多時，而現在行政院核定駐美代表處將新增農業組，不免讓人聯想是否與準備開放美豬有關。

農委會副主委陳駿季指出，設立農業組與開放美豬進口無關，未來農業組會有4人，其中2名為目前農委會派駐美國的官員，包含過去曾擔任農糧署副署長的林麗芳，以及前防檢局動檢組科長亓隆祥，另2名雇員則將在當地招募，需具備流利中英文能力，且熟悉農業議題，並能與美國農業相關研究單位順暢溝通。

韓國瑜競選辦公室則表示，農委會此舉證明先前韓陣營提出的讓大使館賣農產品是對的，質疑當初陳吉仲將韓國瑜批的體無完膚，現在又抄襲韓國瑜的政策，根本是自打臉。

農委會主委陳吉仲回應，該政策與韓國瑜無關，因農委會去年就開始跟外交部洽談，盼能增加農業組員額；前農委會主委陳保基也持正面態度，認為過去駐美的農業人員太少，如今增加人手也是好事一樁，且台美農業貿易逆差大，新增農業組應對拓展台灣農產品有幫助。

陳保基也建議，隨著駐美代表處增設農業組，過去台灣在南非的漁業編制也可考慮恢復，畢竟我國遠洋漁業發達，有不少船隻經常來往印度洋、太平洋地區，若能恢復，相信對拓展我國漁業有幫助。

(中時 )