曾獲模範警察的嘉義縣警察局朴子分局已婚黃姓所長，遭多年好友吳姓男子控告與太太有不正常關係，嘉義地方法院從Line通訊對話內容，發現黃男和紀女互稱「比比」，黃男多次傳「愛你」給對方，認為兩人之間的行為已共同侵害原告吳男的配偶權，日前判黃男和紀女敗訴，而黃男今26日火速被調離非主管職，他本人則表示尊重司法判決，不會上訴。

嘉義地方法院民事判決指出，原告吳男與黃男是10多好友，吳男與紀女婚後感情融洽，但吳男2018年9月、10月間，無意間從黃與紀女的LINE對話內容，發 現兩人關係已超越一般，甚至還發生多次性關係，認為黃男利用好友信任，和太太發生地下情，憤而提告，

事後黃男曾在某次餐敘中向吳男道歉，表示「欠你多少我就還你多少，我沒有怨言」、「我也不會說怎麼樣，因為這是我欠你的」，而法院審理，吳提供佐證的Line通訊對話內容，則是翻攝自黃的手機。

根據判決書摘錄的對話內容，清楚看到黃多次傳「比比」、「愛妳」、「出來陪我好嗎」、等語給紀女，紀女除對話內容寫到「我們的感情，你還沒辦法相信」等，法院也從原告與紀女的對話，認為紀女自認和黃男發生多次性關係，認定黃男和紀女共同侵害吳男的配偶權，一審判兩人敗訴，連帶給付吳男40萬元。

朴子分局表示，今一得知判決結果，立刻將黃男調整為非主管職務，並調離原單位，另黃員涉及不正常感情交往違反警察風紀，已依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，擬訂記過2次處分，將報縣警局由警政署核定，至於黃男本人在事發後，一樣工作認真，辦案績效良好，也說尊重法院判決，不再上訴。

(中時 )