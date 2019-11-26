國民黨總統參選人韓國瑜26日晚間參加台東聯合競選總部成立大會，現場湧入上萬民眾，韓國瑜提及40天的傾聽之旅已聽不見30多年前「台灣錢淹腳目」這句話，許多基層民眾都過得非常苦，民心思變，民眾已經退無可退，要站出來為孩子為家人來投票。

韓國瑜表示，台東連續幾位縣長為台東打下良好基礎，一位優秀的縣長對於整個縣來說多麼重要，饒慶鈴很擔心中央的資源過不來，中央的資源如何有效準確的投入讓台東能夠起飛起來，饒慶鈴眼神充滿熱情，看的車迫切需要改變地方建設，恭喜台東有個好縣長。

26日傾聽之旅邁入40天，韓國瑜表示，這趟土地傾聽之旅讓他成長很多，不只是皮膚變黝黑，內心聽見好多人民的心聲，一個政治家如果遠離了人民是多麼可怕，感慨太多太多的人民過的非常辛苦。

韓國瑜表示，30多年前最常聽見的一句話「台灣錢淹腳目」，但現在卻都不曾聽過了，老實說，很多台灣人都已經沒有錢，很多台灣人民過的非常痛苦，就如同他常講的「莫忘世上苦人多」，今天他到了台東，他很清楚如果「人進不來台東，貨出不去」，就算諸葛亮在世，諾貝爾得主來當縣長，也是一籌莫展。

另外韓國瑜也提及，鳳梨釋迦1年為台東創造50億新台幣產值，如果不能出口這是不敢想像，如果賣不出去農漁民就會餓肚子，農民漁民及勞工過的這麼辛苦，但他們仍有個目標希望下一代能夠成龍成鳳。

韓國瑜表示，今天現場來了這麼多的人，從大家的眼睛，可以看出大家希望改變，民心思變，365行只有一個行業是快樂的，也只有執政黨權貴是快樂的，中南部越支持民進黨，日子過得越辛苦，面對這些貪汙腐敗的民進黨，人民已經退無可退，

韓國瑜說，一個離岸風力發電2兆元、前瞻計畫8千8百億、核四廠全部廢除，納稅人損失5千億，民進黨平時不用心，選舉狂撒錢，為何不把這些錢拿來提升經濟，充實教育，培養我們的下一代，民進黨一點辦法也沒有，交不出成績單，只好收買媒體，控制了90％的媒體。

「他之前參加國民黨初選就生了一個孩子，在總統選舉倒數40多天又冒出了匪諜」，韓國瑜氣憤的說，民主政治如果往墮落的方向走，全世界會看不起，看不起台灣的民主，後代子孫也不會驕傲，呼籲民眾要眼睛擦亮，這次要為家人來投票、要為孩子來投票，要改變要安居樂業就要投給韓國瑜，集中選票讓國民黨參選人能夠當選。

(中時 )