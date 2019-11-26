基隆漁業蕭條，無黨籍基隆市立委參選人張耿輝認為，應大力增建漁業加工廠，並推廣產官學合作，重振基隆漁業市場昔日繁華。（張穎齊攝）

基隆漁業早期曾興盛一時，更是全台重鎮，但隨著經濟不景氣、人口外流及全球暖化等影響，至今蕭條沒落，無黨籍基隆市立委參選人張耿輝表示，真正原因還有兩黨惡鬥，導致經濟停滯，他認為，應大力增建漁業加工廠，並推廣產官學合作，重振基隆漁業市場昔日繁華。

張耿輝表示，基隆港曾是國際大港大城市，漁業發展在全台占有功不可沒的地位，但如今兩黨輪流執政並惡鬥多年，導致經濟蕭條，以往正濱、碧砂、八斗子、長潭里、望海巷、澳底等漁港，都是帶動北部漁業市場的重要環節，但如今卻一片沒落，漁民生計困苦，甚至被迫從事遠洋漁業工作時，還要冒著被他國扣留的風險，兩黨卻絲毫沒有考慮及照顧到。

「別忘了基隆以前的功勞！」張耿輝說，現在政府對基隆漁業，往往都只是辦辦活動，交差敷衍、應付了事，要求漁業署應該加強輔導，增建漁業加工廠，聯合農委會水產試驗所或海大等，推廣產官學合作，重新帶動起發展，這些他都屢次在議會建議，並於里民座談講到。

針對基隆港也蕭條，張耿輝重申，應重啟30多年前胎死腹中的「基隆超級深水港」計畫，將基隆港擴建至外木山、萬里外海，並研擬廢除協和燃氣電廠，審慎評估是否重啟核四。

他呼籲，選戰白熱化，兩黨應站在中道立場，不應把百姓及未來的子孫當作提款機，若兩黨沒有辦法維持乾淨的選舉或不放假消息，那就交給有18年從政經驗的他，他會以莫忘初衷的精神，闊別9年，再度挺身而出捍衛基隆，「沒有黨意，只有民意」。

(中時 )