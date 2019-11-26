新北市第六大隊汐止分隊廳舍老舊，使用迄今已50年，經過結構補強，仍有安全疑慮，且人員編制也有限制，新北市議員白珮茹質疑，若發生意外，恐會影響救災速度；新北市消防局回應，當地為公園用地無法重建，他們已積極尋覓新址，會盡速為打火弟兄興建新廳舍。

汐止分隊廳舍使用迄今約50年，過去曾被技師判定為危樓，對外牆、建物結構做過多次補強；另分隊位於市中心，最多僅能編制36位隊員、放置10輛救災車，空間漸趨飽和，也引發民眾擔憂安全問題。

居民表示，汐止人口持續增加，實際居住人口逼近30萬人，擔心若汐止市區發生重大意外，會有人手不足的問題。

新北市議員白珮茹指出，此棟建築相當老舊，憂心若發生地震或事故會有安全問題，希望新北市府能盡快為汐止分隊協尋新址，興建新廳舍。

新北市消防局回應，他們已積極尋找新地點蓋建廳舍，但為救災方便，新址需建於汐止市中心，且還有容積率、土地大小等問題，增加尋址難度，但他們為了打火弟兄的安全與舒適，一定會竭盡全力尋覓新址。

針對人手問題，消防局也回應，第六大隊共有2百多位消防員，若發生意外，其它分隊也能快速支援，請汐止居民切勿憂心。

(中時 )