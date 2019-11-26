澳洲重要智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）25日發布報告，敦促各大學切勿與115間與北京軍方關係密切的中國大學結盟合作，以避免澳洲國家安全面臨風險。

ASPI報告指出，共有92所中國大學可能對澳洲國安構成「極高風險」，還有23所大學被列入「高風險」級別。這些中國學校與陸方軍隊、安全部門、情報機構、國防機構有深厚淵源，也可能涉及違反人權事件，故應禁止澳洲大學與上述學校合作。

智庫專家喬斯科（Alex Joske）透過報告指，由於澳洲大學普遍面臨經費壓力，所以常選擇與大陸大學建立合作關係，但澳洲大學「有義務避免魯莽傷害人權或國家安全（的行為），例如為核武計畫培訓研究人員，或與在新疆提供監視技術的公司合作等。」

喬斯科開發了稱為「中國國防類大學追蹤器」（China Defence Universities Tracker）的資料庫，大陸知名的「國防七子」名校（即哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、西北工業大學、北京理工大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工程大學）都名列其中。

其中，西北工業大學和北京理工大學這2所「極高風險」的大學，皆與位於澳洲首都坎培拉的澳洲國立大學（ANU）簽訂了雙聯學位關係。這2所學校的學生不僅可進入ANU就讀，畢業時還可同時獲得澳洲和大陸2國的學位。

如今外籍學生每年為澳洲經濟帶來350億澳元（約台幣7245億元），大陸學生就占其中1/3。澳洲擔心，大陸可能藉此增強對澳洲學術界的影響力。

喬斯科呼籲，澳洲各大學申請學者簽證或與大陸大學簽署合作協議之前，應仔細評估風險，「與中國大學的合作可能被中國軍方或情報機構用於監視、侵犯人權或軍事用途」。

(中時 )