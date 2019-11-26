針對國民黨2020候選人韓國瑜稱「中共連香港選舉都無法操控，如何操控台灣選舉？」台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲26日受訪時表示，那是操控失敗。媒體追問大陸有在操控台灣選舉？柯文哲則說，沒有啦，好啦，好啦，有些話不要講就好，多講也沒有加分，大家再忍耐一下，不到50天就選完了。

根據《中評網》報導，柯文哲26日出席「台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮」，國民黨台北市議員鍾沛君、王欣儀都到場。而柯文哲在會前接受媒體訪問時被問到怎麼看韓國瑜的回應？柯文哲表示，那是操控失敗，不是操控不了。

報導說，媒體追問大陸有在操控台灣選舉？柯文哲則說，沒有啦，好啦，好啦，有些話不要講就好，多講也沒有加分，大家再忍耐一下，不到50天就選完了。

媒體追問，香港情勢會不會影響年輕族群投票？柯文哲指出，會啊，我們還是務實的面對問題就好，香港問題我看短期不會解決，「會陷入慢性病」，還是看北京政府怎麼面對這個現實。

柯文哲說，其實面對香港問題，轉過頭來還是要想台灣的⋯⋯，講到最後其實我們最大敵人還是自己，我們還是內部還是要⋯⋯，整個政府效率、國防、經濟，很多內部問題要解決，所以那個只有喊口號也沒有用，終究要解決每天面對的問題。

(中時電子報)