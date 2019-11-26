台北市勞工總會今晚舉行「韓國瑜競選總統暨黨籍立委勞工後援會」成立大會，地點選在曾與蔡英文總統家族關係緊密的海霸王餐廳，傳出藍營立委選情被綠營超越，黨主席吳敦義晚間受訪坦承「是，我們要努力，一定要力爭上游」，而北市勞工總會理事長古明禾也要在場支持者迎接吳的到來，還說「他今天準備在此找到溫暖」。

這場勞工後援會前內部有召開會員代表大會，列為民眾黨不分區立委第一名的台北市勞動局長賴香伶也有到場，但並未參加晚間挺韓後援會。競選立委連任的賴士葆、李彥秀、林奕華等人均到場爭取支持。

吳敦義比表定時間晚20分抵達會場，媒體詢問，傳出立委選情被民進黨直接超越，吳敦義受訪時坦言「是」，又說「要努力，有時高一點，有時低一點，一定要力爭上游」。媒體追問，不分區名單重挫選情，吳趕緊連聲「不不不」，兩度強調「不是這樣子」。

台北市勞工總會理事長古明禾一見到吳敦義到場，便要大家用最溫暖熱情的掌聲來迎接，還說「他（吳敦義）今天準備在這邊找到溫暖」，在場支持者回以熱烈掌聲，古又說「安捏，有稍微感動一下吼」。

古致詞時補充，吳主席近日來受到不當言論的評判，心裡受到很大的不平衡，勞工永遠都是蔡英文所講得的最軟的肋骨，但我們是吳主席最溫暖的那顆心，所以特別自動舉辦後援會，為國民黨支持、加油，自己也是勞工總會理事長跟後援會會長。

吳敦義上台時附和，天氣愈來愈冷，大家聚在一起聲援國民黨總統候選人韓國瑜能當選，另外國民黨提名的立委，包括區域立委以及政黨票，眼睛要擦亮蓋在中國國民黨上，國民黨才能重返執政，重建廉能政府、均富經濟、和諧社會、和平兩岸。

(中時 )