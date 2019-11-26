本週即將進入12月，從11月24日到30日，命理老師詹惟中告訴你，有哪些生肖的人，本週有可能有加薪的機會，和加薪的方法，一起跟著老師發大財。

詹惟中老師表示，本週有五個生肖要注意加薪可能。（圖／翻攝自youtube）

屬猴的人：

恭喜你很有機會會被加薪，而幫你加薪的對象，會是個大長官或是大貴人，甚至有可能被挖角、獲得更高權力。現金、支票、訂單，或是對你的肯定，超乎你的想像，要好好把握這段時間。

屬鼠的人：

加薪的機會不是金錢上的，而是愛情上。另一半的發大財，可能帶你去買漂亮衣服、或是吃喝玩樂，會有意想不到的加薪。

屬馬的人：

屬馬的人心想事不會成，沒有什麼加薪的機會，可能還會被誤會，甚至有小人來犯，好消息是，只要撐過這段時間就好了。

屬蛇的人：

很遺憾，屬蛇的人加薪無望，加薪機率超低，還有可能被扣錢，甚至有工作上的阻礙，千萬要謹慎。

屬虎的人：

「愛情加薪」、「情場加薪」，對方對你的愛會一直不斷往上提升，愛情加薪的同時，現實的財富也值得期待，對方可能會送你鑽石、包包，甚至是汽車，把握這段時間受異性「加薪」的好機會。

詹惟中 │2019年11月24日～11月30日 本周你會加薪嗎？

(中時電子報)