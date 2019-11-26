人氣連鎖咖啡店西雅圖咖啡在今年10月爆出醜聞，號稱百分之百的阿拉比卡豆(Arabica)中混入了低價的羅布斯塔豆(Robusta)，遭媒體踢爆後，總公司透過臉書高分貝反駁，還嗆告爆料者，未料今(26日)大逆轉，幹部一一遭傳喚後，劉姓總經理表示願繳回不法所得1000萬元，向大眾道歉，換取民眾諒解，對比上月聲明強硬態度呈現尷尬對比。
上月17日，西雅圖咖啡在臉書粉專發表聲明反駁，當時總公司聲稱混入低價豆爆料完全是不實指控，揚言要走法律途徑，控告爆料者。未料本月25日，地檢署依食安法陸續傳喚了劉姓總經理、李姓廠長和何姓員工，分別以300萬元、20萬元、5萬元交保候傳，劉姓經理隨即表示願意繳回不法所得1000萬，等同認栽。
北市衛生局接獲投訴，進行調查，發現馥餘公司進口的羅布斯塔咖啡豆當中，有5000公斤不知去向，劉姓總經理坦承混入了包括「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等旗下13款產品。由於兩款咖啡豆每公斤價差高達40至50元，往前推算21個月後獲利高達1000萬元，相當驚人。
(中時電子報)
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