林志玲日前在台南舉行婚宴。(取自林志玲微博)

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / 冬空・White Wings（TEASER）

台灣第一名模林志玲本月17號在台南舉行浪漫婚禮，與日本老公Akira甜蜜互動羨煞全台灣民眾，紛紛大讚志玲姐姐嫁給了愛情；然而兩人舉行婚宴9天後，又再度閃爆現身，原來小倆口是為Akira所屬放浪兄弟師弟團「三代目 J SOUL BROTHERS」新曲《冬空/White Wings》跨刀拍MV。

三代目 J SOUL BROTHERS新曲《冬空/White Wings》MV今(26日)下午6點曝光1分鐘預告片，而MV男女主角更是令大家驚喜萬分，竟然是新婚不久的林志玲夫婦，兩人在影片中當然少不了大放閃，耳鬢斯磨親密互動閃爆一票人。

據悉，林志玲與老公Akira在MV中飾演一對隔世戀人，並透過百年前的香水瓶找到對方，完整版MV預計後天於台北百貨公司大螢幕公開。而MV預告釋出不過1個多小時時間，就吸引上萬粉絲搶看。

(中時電子報)