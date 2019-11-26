地勤拖車進行拖行作業時，桿架碰觸到航機拖桿連結器，擦撞飛機鼻輪起落架，造成零件受損。（翻攝畫面）

桃園機場24日凌晨發生拖車準備後推航機離場時，拖車突然移動，並帶動拖桿撞上酷航飛機的鼻輪起落架，造成鼻輪零件受損，所幸沒有造成任何人員或旅客受傷，不過班機也因此無法起飛，事件經過及責任歸屬正由桃園機場公司及民航局調查處理中。

據了解，使用空中巴士A320型機型的酷航TR-875班機，停放桃園機場第1航廈A3停機坪，原本預定24日凌晨0時30分離場飛往新加坡，負責地勤作業的長榮航勤公司機坪作業人員，駕駛航機拖車接靠拖桿連接鼻輪，準備執行航機後推作業時，拖車突然移動，造成鼻輪起落架遭到拖車帶動拖桿撞歪，呈現90度垂直角度，相關單位人員據報趕到現場，目視發現有零件受損，馬上停止離場作業，已登機的旅客也被請下機。

初步調查，地安事件研判應為拖車駕駛員的人為疏失，經查證現場情況，在拖桿連結鼻輪後，拖車的排檔未放置在空檔，仍舊處於1檔的位置，拖車駕駛員雖然拉起手煞車，但仍無法阻擋車輛前進，期間駕駛員可能又緊張誤踩油門，帶動拖桿把飛機的鼻輪撞歪與機身呈90度，並造成零件受損。

這次桃機地安事件，初步先將駕駛員處扣照2個月及通行證7日，後續提報民航局後再依法開罰。

酷航表示，當時航班上有149名旅客，在確保飛行安全下，先調派其他班機搭送旅客前往目的地，而原飛機則留在桃園機場檢修，也對行程遭延誤的旅客表達深表歉意。

長榮航勤公司發表訊息指出，24日凌晨在桃園機場進行代理之酷航TR-875航班推機作業時，於拖桿架上大拖車端時，因員工個人疏失致使大拖車滑動頂到拖桿，拖桿另一端連帶碰觸到航機拖桿連結器，造成飛機鼻輪轉向偏移，目前該飛機已檢修完畢恢復正常飛航。

長榮航勤表示，已對此為員工進行處分，並調整其勤務，改派任擔任不需操作裝備的工作，公司也會加強員工教育訓練，避免類似事件再發生。

(中時 )