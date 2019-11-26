尋求連任的中市第六選區立委黃國書，政績文宣設計成有趣的大富翁。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市立委第六選區有5人登記參選，以爭取連任的民進黨立委黃國書及力拼更上層樓的國民黨市議員李中最受矚目，兩人競選活動有別以往，都展現生動有趣訴求，黃國書在蔡英文的台中競選總部成立大會設攤時打出闖關遊戲；李中也相繼推介古早味在地美食小吃，與選民搏感情。

蔡英文24日成立台中競選總部，黃國書總部在造勢活動現場設攤，安排兒童遊戲區，推出手遊及記憶大考驗遊戲，相當吸睛，吸引大批親子排隊等候。

黃國書表示，他長期關注教育文化，所以活動以長期關心的建設與教育文化為主，安排翻翻樂記憶大考驗及政績手遊大富翁，他的政績文宣就跳脫過去硬梆梆條列式模式，還加入文創元素，將民眾生活最有感的政績設計成大富翁地圖，不僅質感好且非常活潑吸睛。

李中在網路主打「除弊先鋒，就是李中」，近日相繼提出強化消防科技救災設備、都市更新等主張外，也推介在地古早味小吃美食，展現深入地方、分享生活飲食的親民點滴，他繼在前市長胡志強的粉絲見面會中推薦臭豆腐、台中肉圓等古早味小吃後，26日又推薦力行早點。

李中說，力行早點位於富台新村，他常點豆漿搭配韭菜盒子「套餐」，韭菜盒子個頭很大、表皮煎得金黃誘人，配上一碗豆漿，佛心價只要新台幣30元，讓他每天勤跑基層活力滿滿。

(中時 )