法拉利法拉利狂飆衝出女機車騎士遭撞死亡（翻攝照片／戴上容新北傳真）

40歲林姓男子今（26日）下午3時許，駕駛破千萬元法拉利法拉利360 Modena行經新北市新莊區福營路，車輛突然衝至對向車道，撞擊2輛迎面而來的機車，2騎士當場彈飛，其中38歲蘇姓女騎士失去生命跡象，送醫後不治，警方正進一步釐清事故原因。

據悉，林男在台中市經營拉麵店，也在新北市新莊區經營當鋪，在地方上小有名氣，友人都習慣稱呼他為「小林哥」，與地方上不少民意代表多有互動。林男向友人的胞姊郭姓女子借來紅色法拉利360 Modena試駕。

林男下午3時許駕駛法拉利360 Modena，正準備返回新莊住處，行經新莊福營路、往民安路方向，車輛卻突然衝至對向車道，迎面撞上2輛機車，造成2名女騎士當場彈飛數公尺。

其中38歲林姓女騎士僅膝蓋擦傷，送醫後無礙。但另一名蘇姓女騎士身體多處骨折，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。

(中時 )