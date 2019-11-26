苗栗縣警局統計交通事故發生原因中以未注意前車狀況最多。〔苗栗縣警局交通隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局26日統計今年前10月交通事故發生大數據，今年因交通事故死傷人數，較去少減少630人，但警方仍公布5大易肇事路口，其中頭份市占了前3名，包括：頭份市中華路與自強路口、信東路與中正路口、中央路與東桃路口，另外，大湖鄉台3線127公里至129公里處及竹南鎮環市路三段與光復路口則位居4、5。呼籲所有用路人行經這些路口時應特別注意安全。

苗栗縣警察局交通隊長林炎巨表示，縣警局每3個月滾動式分析肇事原因，以規劃防制事故作為，有效防制交通事故發生。縣警局統計今年1至10月，因交通事故造成死亡53人、受傷6,372人，與去年死傷人數7,055人比較，減少630人。

警方進一步分析苗栗縣今年1到10月的交通事故時間，以下午4點到6點的16.75％最多；上午8點到10點的13.07％次之；上午6點到8點的12.54％則居第3位。事故傷亡車種以機車事故75.12％最多。年齡以年輕族群事故26.36％最多號、高齡者事故14.80％次之。

警方並公布全縣前五大易肇事路口，依序為頭份市中華路與自強路口、頭份市信東路與中正路口、頭份市中央路與東桃路口、大湖鄉台3線127公里至129公里處及竹南鎮環市路三段與光復路口。而肇事主要因素依序是「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「未依規定減速」等。

據交通部運輸研究所研究統計，每件受傷交通事故付出社會成本（含醫療成本、司法資源、車輛修理、工作生產力、生活品質降低…等）估計約新臺幣100萬元，苗栗縣警察局今年至10月底為止，有效減少交通事故傷亡，減少社會成本付出約6億3,000萬元，警方將持續滾動式檢討防制事故作為，有效降低交通事故發生，保障民眾生命、財產安全。

(中時 )