負責為太空人制定飲食計畫的俄羅斯科學院生物醫學問題研究所所長阿古列耶夫對俄羅斯衛星通訊社表示，黑魚子醬未在「進步MS-13」貨運飛船的貨物清單中，但飛船將帶去橄欖、乾果和糖果等新年食物。

先前報導指出，由於技術問題，「進步MS-13」貨運飛船向國際太空站的發射時間將從12月1日推遲到12月6日。

過去幾年，貨運飛船總會為太空人送去魚子醬，阿古列耶夫稱：「此次飛船的貨物清單中沒有魚子醬。」但國際太空站的新年餐桌並不會空空如也。

專家說，「提供他們心理支持的食物有：橄欖和去核橄欖、開心果、棗子、蔓越莓乾、醃姜、奶油蜂蜜、松子、乳酪型蜂蜜、榛果、巧克力和各種糖果。」

除此之外，飛船還將送去辣根、番茄醬、聖女果罐頭和甜椒，以及新鮮蘋果、葡萄袖、橙子、檸檬、洋蔥和大蒜。

阿古列耶夫認為，雖然「進步MS-13」飛船發射時間改期，但新鮮的水果蔬菜不應當從清單中消失。

他說：「所有食品保鮮期都很長，會提前一個月運到發射地。水果和蔬菜會提前兩周運到。一切都將取決於它們的儲藏條件，在發射前都會運到的。」

(中時 )