外表長得瘦瘦高高的林真亦，沒想到打起架來，拳腳功夫也不差，她在新片《女拳至上》有不少打戲，從開拍前接受格鬥動作及訓練體能，在動作戲現場，經動作指導教學也是一教就會，努力認真與天份展現出女打仔的靈魂。

雖然林真亦天分十足，但第一次演出打戲，還是有很多專業動作都做不到位，也在過程中出現意外，因動作沒有套好而摔了一跤，雖然當下覺得很痛，但是想拍好戲的心意遠遠超大於痛覺，所以一直到戲拍完後才留意到自己的手腕不太對勁，去看醫生才發現雙手的手腕脫臼了，還好經過治療已經恢復的差不多。

新生代演員林真亦外型亮麗、身材高瘦。（女拳至上劇組提供）

唐從聖（從從）則在片中演出喜歡林真亦的長輩，看到她穿比基尼在泳池邊曬太陽，口水鼻血都忍不住流下來，但當壞人來偷襲，卻是女生保護男生，從從只有被打的份，躲都來不及躲，角色設定相當有趣。

從從說：「拍武打戲很爽，但這次我都沒有打，我都被打，我喜歡演被打，但不是一拳被打昏了，應該要多點過程，一直期待能夠好好的演打戲，但到現在這個打的機會都沒有，真希望在女拳至上能夠打得到！」

大師兄林道遠拳腳功夫了得。（女拳至上劇組提供）

片中唯一一位會武功的男演員就是飾演大師兄的林道遠，這也是他第一次演出武打戲，且打戲通通集中在一天24小時內拍攝，從早上打到晚上，天亮又接著拍，自稱拍完完全動彈不得，全身酸痛，感覺像經歷一場車禍一樣，其實他小時候其實有練到空手道咖啡帶，差一個階就黑帶了。

(中時 )