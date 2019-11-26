美軍以B-52為平台進行高超音速武器試驗

美國近年大力推進高超音速武器開發，以追趕中共與俄國在此領域的技術發展。目前有5個不同的技術研究專案正同步進行，其中一項關鍵專案是近年極受矚目的奈米技術，預備將美國具有領先地位的奈米碳管技術應用在高超音速武器上，以其高強度、極輕量與散熱佳的特性來做為5馬赫以上飛行載具的結構材料。

據《大眾機械》網站指出，高超音速武器的飛行速度至少在5馬赫以上，而這麼快的速度必須考慮到高速度下與空氣磨擦產生高熱的問題。以過去幾種高速飛行器為例，著名SR-71黑鳥偵察機速度3馬赫，機身蒙皮溫度約為260℃；1960年代的X-15火箭推進試驗機，速度達6馬赫，機身表面高達650℃。速度如果達到10馬赫時，其磨擦高溫將可融化鋼鐵，而如果達到20馬赫，其高溫將達極為驚人的9400℃。而目前開發中的高超音速武器，其速度最快可以達到24馬赫。

報導說，過去太空載具或是洲際彈道導彈重返大氣層也曾面臨高溫的技術問題，不過彈道導彈的高溫只有數分鐘時間，而高超音速武器的高溫時間更長，幾個整個在大氣層內的飛行階段有面臨溫挑戰。

奈米碳管技術

《防務一號》網站上有篇文章則描述了佛羅里達州立大學高性能材料研究所科學家是如何利用奈米碳管來解決高超音速武器的高溫問題。奈米碳管是由直徑僅一 奈米的碳管組成的合成材料，其強度比鋼更高，而且隔熱效能極佳。研究人員還發現，將奈米碳管如果浸泡在苯酚中，還可以將其散熱能力再提高1/6，因此可以用更少的奈米碳管材料來達到相同的隔熱效果。

報導說，這種新技術意味著高溫高壓的材料正在快速發展，而追求速度的高超音速武器開發人員還可以因為新材料的應用，在未來開發出速度更為驚人的武器。

(中時電子報)