偶像團體SpeXial前成員連晨翔，將於12月6日推出首張迷你專輯《CRAZY》，近兩年重心移往戲劇的他，如今再度重返歌壇，一口氣推出兩款專輯版本，特地赴英國倫敦拍攝四天，在最後一天時竟然遭小偷扒走錢包，當時他為了找錢包，大街小巷搜索，抱著找皮包「殘骸」心情，不顧形象徒手翻垃圾桶，最後事與願違損失近8000元台幣，無奈「要回家了還發生這種事，太倒霉」。

SpeXial前成員連晨翔，12月6日推出首張迷你專輯《CRAZY》。（華納音樂提供）

晨翔近年演出《High5 制覇青春》、《刺客列傳》、《以你為名的青春》、《通靈少女2》等戲劇，表現出色令人深刻。有天唱片公司詢問晨翔想不想繼續唱歌，「第一個反應很震驚，沒想過還有『當歌手』這個選項」，坦承心中充滿不確定，但看見許多粉絲等待他回歸，毅然決然決定以「連晨翔」回歸歌手，宛如像專輯名《CRAZY》，是2019年做過最瘋狂的決定。

籌備專輯時，晨翔說雖然一切感覺很熟悉，但和團體是不同經驗，公司為他量身打造造型、設計等細節，此次首度從錄音室中聽見自己的聲音，甚至第一次收到Demo時心中很激動，當時他人在蒙古拍戲，一身厚重的戲服、看著身邊成群的牛羊，「聽著屬於自己的歌，當時我一直想著『天啊，我真的有自己的歌了』」。

連晨翔跳脫以往在SpeXial模樣，展現時尚成熟新風格。（華納音樂提供）

連晨翔將推出首張迷你專輯《CRAZY》。（華納音樂提供）

此次專輯視覺由天王天后所御用的攝影師林炳存掌鏡，在英國拍攝期間，特地許了充滿特色的街景取景，像是寧靜社區、雜亂街道及充滿個性小店等，此外還巧遇粉絲、甚至有一大群韓國觀光客熱情對他猛喊「歐巴」，讓他受寵若驚又害羞。專輯雙版本「CRAZY時尚雜誌版」與「CRAZY英倫時尚版」，晨翔展現完全不同於偶像男團的時尚新視覺，更邀請時尚雜誌編輯做深度訪談，完整呈現如雜誌專訪的文字。

(中時 )