昔知名美食節目《阿鴻上菜》主持人陳鴻26日出席微風超市與代理商越昇國際舉辦義大利「慕麗聖誕麵包」上市記者會，陳媽媽也溫馨現身，陳鴻受訪透露耶誕節將迎來睽違多年的一家4口的團圓日，之前與母親感情失和的父親重新回歸家庭，並充滿愛的為家人準備位在新北市蛋黃區的百坪大房子，還附有空中花園，目前新屋裝修中，他與爸媽預計耶誕節入住，妹妹則住在對面不遠處。

陳鴻曾經離開台灣，赴對岸發展多年，也曾世界各地到處跑，美食吃得不少，眼界也比許多人開闊，因為80幾歲的父親選擇回歸家庭，他決定把重心移回台灣，談到那過程，他感觸相當深，「現在一家三口住一起，我們非常高興爸爸回來了，這是我的功課，從不適應到適應，我學到最高的智慧是你在面對什麼樣的違和，都變成一種融合。」年少時，他因父親感情出軌曾經選擇衝撞，父子都是一身傷，現在的他多了幾分圓融，開始看到父親的好。

陳鴻入厝不忘揪爸媽吃麵包。（越昇國際提供）

陳鴻形容耶誕節的入厝是舉行「迎娶儀式」，象徵爸媽的感情重新凝結，一家重新團圓，他笑稱即將來臨的農曆年夜飯，可能菜色多到連神桌都放不下，「我家已買2冰箱，我爸很會做，家裡男人有生活美學的遺傳，比較會做菜。」他回憶從小沒有年夜飯、過生日的習慣，面對今年許多第一次，不管是耶誕節團圓，還是年夜飯，他都心存感恩，「因為有爸媽，飛得再高都回來，我覺得去了那麼多地方，回家最踏實，今年應該說是世紀大團圓，人生當中沒有完美，只有更美。」

(中時 )