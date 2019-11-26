昔知名美食節目《阿鴻上菜》主持人陳鴻26日出席微風超市與代理商越昇國際舉辦義大利「慕麗聖誕麵包」上市記者會，陳媽媽也溫馨現身，陳鴻受訪透露耶誕節將迎來睽違多年的一家4口的團圓日，之前與母親感情失和的父親重新回歸家庭，並充滿愛的為家人準備位在新北市蛋黃區的百坪大房子，還附有空中花園，目前新屋裝修中，他與爸媽預計耶誕節入住，妹妹則住在對面不遠處。
陳鴻曾經離開台灣，赴對岸發展多年，也曾世界各地到處跑，美食吃得不少，眼界也比許多人開闊，因為80幾歲的父親選擇回歸家庭，他決定把重心移回台灣，談到那過程，他感觸相當深，「現在一家三口住一起，我們非常高興爸爸回來了，這是我的功課，從不適應到適應，我學到最高的智慧是你在面對什麼樣的違和，都變成一種融合。」年少時，他因父親感情出軌曾經選擇衝撞，父子都是一身傷，現在的他多了幾分圓融，開始看到父親的好。
陳鴻形容耶誕節的入厝是舉行「迎娶儀式」，象徵爸媽的感情重新凝結，一家重新團圓，他笑稱即將來臨的農曆年夜飯，可能菜色多到連神桌都放不下，「我家已買2冰箱，我爸很會做，家裡男人有生活美學的遺傳，比較會做菜。」他回憶從小沒有年夜飯、過生日的習慣，面對今年許多第一次，不管是耶誕節團圓，還是年夜飯，他都心存感恩，「因為有爸媽，飛得再高都回來，我覺得去了那麼多地方，回家最踏實，今年應該說是世紀大團圓，人生當中沒有完美，只有更美。」
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。