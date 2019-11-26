星期一傍晚，法國反恐部隊的兩架直升機，在馬利(Republic of Mali)上空發生碰撞，造成 13名法國士兵喪生，法國總統馬克龍對此事件表示「深切的悲傷」。

防衛世界(Defense World)報導，法國總統府週二在一份聲明中說：「在對付馬利武裝分子的行動中，兩架屬於法國陸軍的直升機發生空中碰撞，2架直升機都墜毀，連帶機上的13名法國士兵也死亡。」

據報導，事故的直升機分別是虎式攻擊直升機(Tigre helicopter)，和美洲獅運輸直升機(Cougar helicopter)相撞造成的。

馬利是法國的前殖民地，過去稱為「法屬蘇丹」，因此法國對此地的治安仍然有不少責任。2012年，馬利發生武裝分子攻占廷巴克圖市(Timbuktu)，並威脅要進軍首都巴馬科(Bamako)，於是法國派出維和部隊，人數達到4,500名。

西非也有恐怖團體的問題，包括蓋達組織(基地組織)、伊斯蘭國ISIS ，都有分支勢力在西非的三不管地區藏匿，於是2014年，布吉納法索、查德、馬利、毛利塔尼亞、尼日五個國家，成立「撒哈拉五國集團」(G5 Sahel )，這個跨國聯合工作團隊，旨在打擊蓋達、伊斯蘭國等恐怖組織，當這些組織的殘部跨越國家逃逸時，5國達成默契，可以共同圍補而不引發主權爭議。

法國對G5 Sahel 相當支持，自2017年7月以來，也持續與G5 Sahel 相互合作，以驅趕極端組織。

(中時電子報)