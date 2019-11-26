兩岸諜報戰真真假假、你來我往，是門計算精細的政治藝術；間諜抓不抓、何時抓，都具有非常敏感的政治意味。在明年1月總統大選前，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，以違反《國安法》發展組織罪遭北檢複訊，並限制離境，後續發展難料，但可以確定的是，兩岸諜報戰的潛規則已被打破，將進入全新的殺伐階段。

馬政府執政8年，兩岸關係和緩，情報工作有如「半透明化」。國安局外圍智庫在台舉辦學術研討會，大陸明知山有虎，仍會派A咖學者出席，其中，當然有大陸國安部門的暗樁，同樣地，我方至大陸開會，也會有安插，雙方心知肚明。

此外，包括解放軍退將來台參加學術會議，以及多到數不清的大陸參訪團中，都有情報員藏身其中，但只要不違反我方法律、不在台情蒐，我方不會動手。

這是文明國家的間諜遊戲規則，西方國家也都這樣玩，如果對方太明目張膽，無法忍受，就抓了人遣返。簡單地說，馬政府時代，兩岸情報戰是鬥而不破，彼此不撕破臉。

馬政府唯一抓的大陸間諜是鎮小江，他已發展出諜報網。鎮小江最後輕判，並刑滿獲釋。

蔡政府執政後，兩岸關係急凍，「陸生周泓旭」是第一起陸生共諜案，是繼鎮小江後，第2位在台落網的陸諜。

要破獲一件間諜案，不是1、2天的事，通常要養很長時間，在這種情況下，什麼時機抓人，操之在政府手中。

向心案在大選前偵辦，當然有政治考量。向心案的發展，有2種可能，一是向心不是間諜，政府也沒有証據，於是放人；一是不管有沒有証據，選前把向心留在台灣，隔段時間就訊問，不說偵訊內容，但偵訊動作一定要讓大家知道，活用共諜案的邊際效益。

如果民進黨認為選情很穩，民調領先對手一大段距離，選前應不會把向心案弄得不可收拾，但若選情出現微妙變化，民調差距縮小，向心案就有操作空間。例如，以配合調查為由，請特定媒體或重要政商人士以証人身分接受調查，但不致於碰國民黨候選人韓國瑜，否則反作用力會更大。

向心案讓這次大選添增肅殺氣氛，也打破了兩岸諜報戰的潛規則。向心夫婦是否是間諜，有待檢調偵辦釐清，唯不管向心案最後走向為何，兩岸諜報戰撕破了臉，將進入全新的殺伐階段。

(中時 )