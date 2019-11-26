中市府要求中火燃煤量在明年1月26日最後期限前，降至1104萬公噸為最後期限，環保署卻函文要求中市府對中火發電燃煤量放寬10％，不只台中市長盧秀燕重砲反擊「沒得商量」，彰化縣長王惠美聞訊也痛批，此舉形同違背了台灣多年來宣示減碳的承諾，恐怕大家都無法接受！

彰化縣長王惠美批評，民進黨自執政以來，因為過度躁進的能源轉型，火力發電比例增加，導致我們的空氣品質越來越惡化。依據衛福部的統計資料顯示，中部地區民眾罹患「肺部及氣管支氣管」癌症的增加率，已從90年代的每10萬人中僅13.5逐年攀升，比例增加將近5倍。

她說，現在中央又要求地方政府再配合放寬中火燃煤許可量，不僅犧牲了無數中南部鄉親的健康，此舉無異已經違背了台灣多年來宣示減碳的承諾，恐怕沒有人可以接受！

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英也批評，環保署此舉措根本不合理、也非常不妥，更反問「現在到底是環保署還是經濟部在說這種話？做這種不合理的要求？」強調18年前的法令早已不合時宜，中火已經是中部空氣汙染源最大的貢獻量，不能再用舊法規擴大解釋，中部人不需要無限制的概括承受。

施月英說，作為環保署，應該管理並輔導台電中火等單位，從嚴管控燒媒量、逐步減量，而非反過來要求已經從嚴管控的地方政府，依18年前的舊法規放寬限制，還規避環評，畢竟中火每年燃燒生煤的量體基數以非常龐大，放寬總體許可量10％的燒煤量，這樣實在太恐怖。

(中時 )