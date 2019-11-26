日中關係消息人士26日透露，中國廣東省廣州市中級人民法院上月15日宣判，一名日本大型貿易公司伊藤忠商事的40多歲男性日本員工犯下「危害國家安全罪」，處以3年有期徒刑並沒收人民幣15萬元。該員工的何種行動被視為問題，詳情尚不清楚。

根據日本放送協會（NHK）報導，這名伊藤忠商事的男性社員去年被中國國家安全局以涉嫌從事間諜行為逮捕並起訴，在中國南方的廣州進行非公開審判。

另根據共同社報導，中國自2015年以來，以涉嫌間諜行為等為由，至少已起訴了9名日本人。伊藤忠員工被宣判後，這9人的一審判決全部出齊。

另外還獲悉已有2人上訴，分別為2018年12月被判處12年有期徒刑的札幌市70多歲男性和今年5月被判處6年有期徒刑的日中青年交流協會理事長鈴木英司。

據相關人士透露，此前在日本國內工作的伊藤忠商事男性員工到訪廣州市，2018年2月被該市國家安全局以危害國家安全為由拘留。同年6月被起訴，次月開始審判。

日本官房長官菅義偉在26日的記者會上就男性員工獲刑一事稱正在掌握事實關係，並表示作為政府將盡力提供援助，諸如領事探視、與家人聯絡等。伊藤忠商事公關部稱，「抱歉令相關人士擔心了」，未談及事實關係。

伊藤忠商事著力發展中國業務，前社長丹羽宇一郎成為首位來自民間的駐華大使，在2010至2012年期間任職。

中國為加強社會監管而制定了《反間諜法》和《國家安全法》。最近就在9月，中國有關部門以涉嫌蒐集涉及國家秘密的資料、違反《刑法》和《反間諜法》為由，拘留了北海道大學教授。該教授已於本月獲釋。

(中時 )