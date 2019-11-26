作家吳明益長篇小說《複眼人》，將由台法文化獎得主、德裔法籍導演盧卡斯．漢柏親自編導，搬上舞台！過去多次來台執導傳統戲曲的漢柏，從《複眼人》發現一個新天地，「裡面有自然災害、生態環境、古老神話、原住民生活等題材，這樣的取材，非常能代表台灣，不只是一本台灣小說，更可說是一張代表台灣文化的名片。」

漢柏表示，他在這近20年來的時間，多次來台，有時來工作、有時來旅行，越來台灣，就被台灣文化吸引，《複眼人》更是帶他看見不同面向的台灣，「特別是東海岸，讀來有一種科幻感，同時保有真實面向，非常有意思。」

漢柏出生於1960年，他在德國成長，現居住在法國，過去曾來台執導漢唐樂府《洛神賦》、與南管演奏家王心心合作南管現代歌劇《羽》、執導歌劇《黑鬚馬偕》，以及和一心戲劇團合作的新編歌仔戲《啾咪！愛咋》等，為了更了解台灣文化，他也自學說中文。

漢柏認為，吳明益的小說非常有層次且豐沛，要改編成舞台劇，並不是那麼容易，但改編這部作品，他充分感受到吳明益給他的支持與信任感，讓他保有自己的詮釋觀點，「《複眼人》和海洋文化、人生哲學有關，裡頭描述海洋所帶來的垃圾漩渦，撞上了台灣，這可說是一種人為災害，我從中進一步解讀，這也是一種政治上的隱喻。」

漢柏表示，台灣的科技藝術發達，他預計結合多媒體投影，以及運用偶戲、舞者等不同面向的表演元素，呈現這部作品。

演出時間預計在2021年4月先在台中國家歌劇院首演，2022年於北藝中心開幕季演出，漢柏表示，目前在選角階段，舞台呈現與調度方面他還有許多時間可以慢慢思考與調整。

(中時 )