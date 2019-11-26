鐵道迷有福了！臺鐵局今（26）日表示，首次銷售列車上退役的乘客座椅，提供民眾另類方式蒐藏大件鐵路文物！本次銷售活動訂於12月12日（週四）上午9時在臺鐵局高雄機廠廠區內舉辦，歡迎民眾一同共襄盛舉。

臺鐵局介紹，本次銷售的退役列車座椅包含：推拉式自強號雙人坐臥兩用椅（紅、藍）各50組，每組售價2,000元。觀光列車雙人坐臥兩用椅100組，每組售價2,500元。觀光列車單人坐臥兩用椅100組，每組售價1,500元。

臺鐵局說，這些座椅是由車廂無階化改造案及環島觀光列車更新案，從推拉式自強號列車與環島觀光列車上拆卸，每張座椅承載過不同旅人的故事與記憶。臺鐵局期盼透過本次的銷售活動，讓喜愛鐵路文化的民眾也能擁有典藏鐵路退役座椅的機會，甚至發揮創意，活化利用。

臺鐵局表示，銷售地點是在臺鐵局高雄機廠裝配工場（地址：高雄市鳳山區武慶二路221號）。即日起到27日，每天9到12點，下午1到3點，於「高雄機廠文康中心」，開放參觀，現場陳列本次退役座椅之各款展示品。

至於報名方式，臺鐵局說，11月28日（星期四）上午9：30起開放民眾線上報名，限額45名，報名網址將同步公告於臺鐵夢工場粉絲專頁。接著，在12月9日（星期一）上午10：00於臺鐵夢工場官方粉絲專頁，公告「前45名報名者入場編號與進場時間」，每人每次進場最多選購15組座椅（四款合計），售完為止。

臺鐵局說，銷售日期訂於12月12日，取得入場編號之選購者，請依臺鐵夢工場官方粉絲專頁所公告之進場時間，持「身分證件」於入口處報到，當日將視座椅選購剩餘數量情形，於15：00開放現場排隊或加購。

臺鐵局表示，選購者當天就必須載走座椅，而退役座椅均為原裝、舊品，未經加工、清潔，選購人於現場確認座椅現況及簽認取貨後即不受理退貨及換貨要求，亦無法提供零件供應或維修等保固及售後服務。

(工商 )