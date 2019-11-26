演出《女兵日記女力報到》、《天之蕉子》、《苦力》等戲劇的陳謙文，演技大爆發深獲觀眾喜愛，但他其實還有歌手身份，去年底發行2張單曲、舉辦1場演唱會，今年趁勝追擊，再推出2首全新單曲，更宣布將在12月28日於西門町河岸留言舉辦「2019無限Infinity」出道10年個人專場售票演唱會，橫跨歌手和演員身份，陳謙文表示「年底演唱會算是對自己的成果驗收，希望未來不設限，讓自己有無限可能」。

陳謙文全新台語單曲〈永遠甲你牽〉找來楊小黎擔任女主角。（星火映畫提供）

陳謙文推出全新台語單曲〈永遠甲你牽〉，MV中和楊小黎飾演一對戀人。（星火映畫提供）

在《天之蕉子》中陳謙文吳源和楊小黎無緣到最後，〈永遠甲你牽〉MV兩人再續前緣。（星火映畫提供）

陳謙文全新台語單曲〈永遠甲你牽〉找來楊小黎擔任女主角。（星火映畫提供）

全新台語單曲〈永遠甲你牽〉為《天之蕉子》插曲，由他首度填詞創作，寫的是在劇中飾演「瑞坤」對愛人守護的心情，他說「雖然瑞坤由愛生恨壞事做盡，但他想跟愛人在一起的執著卻無法圓滿，讓我很有感」。為了新歌他花了2周時間，創作力大爆發更寫出3種版本，且錄唱時因為太投入情感，雙魚座的他每唱必哭。原本台語不錯的陳謙文，為了演這台語劇及唱台語歌，透露自己是靠「叫賣哥」的表演讓台語更輪轉。

陳謙文全新台語單曲〈永遠甲你牽〉。（星火映畫提供）

陳謙文12月28日於西門町河岸留言舉辦「2019無限Infinity」出道10年個人專場售票演唱會。（星火映畫提供）

〈永遠甲你牽〉MV找來在《天之蕉子》中無緣的愛人楊小黎跨刀擔任女主角，兩人在MV中飾演戀人，深情相擁，甚至在床上滾床單，讓兩人再續前緣，楊小黎笑說「謙文用一頓飯，成功『收買』我演出MV，但友情無價」，不過默契十足的兩人私下不來電，至今單身的楊小黎，還要對方幫介紹對象，「快幫我介紹孔劉這類型的男生」。

(中時 )