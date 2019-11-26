由MNA發行的獨立刊物《PERFORMANCE》最新一期12月號已發刊，包括睽違60年、將再訪台的波士頓交響樂團，都有詳細介紹。

波士頓交響樂團本次來台將由音樂總監尼爾森斯帶領於2月登台演出2場，演出德弗札克浪漫金曲《新世界交響曲》，第2場則獻上60年前首次來台曾演出的拉威爾《達芙妮與克羅伊》第2號組曲，重溫指揮大師孟許與波士頓交響樂團60年前的動人之音樂團也將攜手鋼琴大師布朗夫曼，分別於兩場同台演出莫札特第24號鋼琴協奏曲與貝多芬第4號鋼琴協奏曲

這些即將造訪台灣的頂尖交響樂團、獨奏巨星與電影交響音樂會，即日起可以透過MNA臉書，點擊《MNA Performance》線上版閱覽，還可預覽影音精華片段。：網址請見：https：／／issuu.com／mna87／docs／2019_winter_special-

(中時 )