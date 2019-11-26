草屯療養院職能治療科代理主任蔡佳瑜（右）頒發感謝狀予九龍餐廳老闆娘蔡秀琴（左）。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

九龍餐廳最早起源於南投縣草屯鎮，即便目前已在台中大里的餐飲界闖出名聲，老闆娘蔡秀琴仍不忘做公益來回饋社會，每季固定邀請當地弱勢族群來餐廳享用大餐，其中草屯療養院的病友也是座上賓，院方也特別頒發感謝狀，感謝蔡秀琴的善心與義舉。

草屯療養院表示，自從921大地震之後，身為九龍餐廳的老闆娘蔡秀琴，定期邀請弱勢族群來她的餐廳品嘗美食，希望藉此達到「取之社會、用之社會」的精神，不過後來餐廳搬遷至大里，讓院方與她的緣份暫時終止。

職能治療科代理主任蔡佳瑜表示，近幾年院方在大里附設生活旗艦店社區復健中心，協助開發學員的就業機會，期間拜訪位在大里的九龍餐廳，因而重新連結起這段緣分，蔡秀琴再度安排美食饗宴，11月份共計席開10桌，邀請病友前來大快朵頤，場面充滿溫馨。院方也特別頒發感謝狀，感謝蔡秀琴與餐廳團隊幫助弱勢的愛心。

蔡秀琴說，分享「好吃的美食」一直是他們願望，希望讓病友和弱勢族群感受到社會的「溫暖」，並藉此拋磚引玉，在即將步入寒冬的季節，有更多人可以加入關懷的行列；另外，九龍餐廳將於2020年5月在草屯原址重新開幕，未來將繼續「以食會友」，用料理關懷弱勢。

(中時 )