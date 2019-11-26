狄鶯、孫鵬之子孫安佐日前與網紅米砂（Misa）爆出墮胎疑雲，對於米砂控訴兩人曾發生過關係，並為孫安佐墮胎一事，孫安佐也拍片回應，直斥整件事情很無聊，更要米砂去看精神科吃藥。對此，米砂所屬經紀公司稍早也代替米砂個人發布千字聲明文，強調米砂並沒有把墮胎當武器，「雖有做好防護措施，但在極小的機率下還是懷孕了，考量到雙方狀況與告知孫安佐後，孫安佐同意人工流產後，Misa施行了手術。」

米砂經紀公司聲明全文：

#鄭重聲明，#Misa並無主動向壹週刊爆料之情事

Misa已放下與孫安佐的這段感情，無意也不願意再有任何牽扯。就各方指責「Misa藉由孫安佐炒作」、「Misa想紅自己爆料」、「Misa為了知名度自爆墮胎」⋯⋯等。

本公司鄭重聲明，Misa並無主動向壹週刊爆料之情事，其中10/02所發布之壹週刊所述記者於09/30於早餐店「巧遇」Misa並得到Misa親口爆料之內情為，記者給Misa看阿乃的爆料截圖，並告知Misa現在可以做的只有承認和澄清，報導出來就成為了「Misa自爆」。事後Misa被公司輔導在外遭遇記者的最好解決方法就是不予理會，或是躲在餐廳通知公司處理。

而後「友人」爆料Misa墮胎，也非Misa本人授意。自始自終，對於整個事件，Misa所做的只有在爆料後為自己做出回應或是澄清，並無主動爆料的行為。

#Misa不需要藉由這件事情炒作

早在Misa轉型youtuber之前，FB粉絲團的數量已超過40萬。

拿現在的實際數字來比較，也並無炒作之需要與必要。

#Misa沒有把墮胎當作武器，#並且做了充足的保護措施

沒有10/02壹週刊的爆料，Misa不會想要自清。墮胎傷的是誰的身體和名譽，相信經過了這段時間的後續發酵，大家心中自有一個界定。

對於網上指責「老濕姬不專業沒有做防護措施」、「女生不保護自己活該」⋯等言論，在此向大家說明，雖有做好防護措施，但在極小的機率下還是懷孕了，考量到雙方狀況與告知孫安佐後，孫安佐同意人工流產後，Misa施行了手術。

我們相信，今天正是因為對自己以及自己做過的事情負責，Misa才會決定施行人工流產，並且Misa並無任何害人之心，不然在流產的當下馬上驗DNA，做為手上的有力證據，留待日後使用，不好嗎？

#感謝孫先生對Misa憂鬱症的關心

自發現生病後，Misa一直維持固定就醫、輔以藥物治療，並且也積極地與身邊的人溝通傾訴，建立病識感，做自己可以做的事情，與醫生配合，穩定接受治療。

希望外界可以理解，憂鬱症患者在用自己的方式努力著，建議患者「有病該看醫生，好好吃藥」並無任何實質上的幫助。

#澄清墮胎影片的營收

對媒體與網上流傳之墮胎影片開盈利大賺特賺的描述，在此提供後台數據供參考。

Misa的頻道預設為開啟盈利，而Misa在影片中自己表明了開啟盈利的原因，不過因為這部片為黃標影片，實際盈利數據不似某些人士所推斷的巨額數字。

最後，再次謝謝大家對Misa的關心。

我們無意在這件事情上炒作，但潑到身上的髒水不能不擦，雙方皆有到此為止的共識是一件好事，希望後續不要有其他的爆料，而敝公司與Misa在此公開聲明，於此之後不會對這件事情這個人發表任何看法。希望社會大眾可以給Misa一點時間與空間來調整與修復自己。

這一場被爆料、被迫承認的鬧劇，已經造成太多人的困擾，浪費太多社會資源，在此也致上深深的歉意。

另外，與茶A的官司尚在進行中，基於偵查不公開的原則，詳細說明留待日後官司結束後再行公布。

(中時電子報)