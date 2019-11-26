世界羽聯BWF今天公布最新一周世界排名，由於上周沒有等級較高的賽事，頂尖好手都是把握機會休息調整，單、雙打世界前五並無變化，女單戴資穎仍穩坐世界球后，個人生涯累積在世界第1已經達145周。

本周最新世界排名，男單前九、女單前八、男雙前六、女雙前十及混雙前九都沒有變動，而台灣也有5組人馬確定可以參加12月11日開打的年終總決賽，分別是女單戴資穎、男單周天成與王子維，加上兩組男雙「麟洋配」李洋/王齊麟、「楊肉盧」楊博涵/盧敬堯，創下中華羽球隊新高。

戴資穎目前待在高雄國家運動訓練中心調整，老家就在高雄的她，也抽空到最近相當受歡迎的觀光景點衛武營「踩點」，並在Instagram分享可愛逗趣的照片，儼然成了稱職的高雄觀光代言人，她寫道：「高雄其實有這麼美的地方，好久沒有外出走走晃晃啦！超多巨大的彩繪牆，裡面有好多細膩的地方，在大太陽底下細細品味，真是不錯呢！（倒數第二張有我的大屁屁）是不是在跟我說珍奶不可以喝太多，屁股會變大噢～」

(中時電子報)