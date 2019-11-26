甫獲得第10屆金音獎特別貢獻獎的黃韻玲，今年擔任門諾基金會公益大使，在年底馬不停蹄的音樂工作間，特別擠出時間來花蓮做志工，和門諾基金會送餐車，實地跟隨基金會新城秀林的送餐路線，服務最弱小弟兄。25日她特地到美崙日照中心和長輩一起活動筋骨、做暖身操，由照服員帶領瑜珈球伸展課程，一下子鍛鍊臂力，一下子鍛鍊腿力，黃韻玲笑說：「做這個還真的需要體力，下次我pass暖身操，直接參加唱歌活動好了。」

黃韻玲與美崙日照長輩帶動唱。（門諾基金會提供）

黃韻玲與門諾基金會美崙日照中心長輩合影。（門諾基金會提供）

此外黃韻玲也準備〈四季謠〉和〈甜蜜蜜〉的帶動唱，讓長輩十分開心，在熱情邀約加碼下，又再度唱了〈茉莉花〉，其中一位84歲阿嬤還與黃韻玲對唱〈祝你幸福〉，太過熱情讓其他長輩笑說，「唉唷妳這樣下次她（黃韻玲）不敢來」，黃韻玲笑說「不會啦，下次再來看大家，大家都要健康平安喔」。

黃韻玲說「吃飯，看起來是一件再平常也不過的事了，可是對許多住在偏鄉或者是行動不便的長輩們來說，能好好吃一頓飯，有多麼不容易。」也呼籲能夠繼續支持門諾基金會的「109年度東部弱勢老人及身障者照顧計畫」，讓長輩能夠安心在地老化。今年拍攝的公益短片「送愛偏鄉，好好吃飯」，播映次數已經超過六十萬，按讚次數超過10萬，目前也幫門諾基金會「109年度東部弱勢老人及身障者照顧計畫」募得了約一半以上的善款。

(中時 )