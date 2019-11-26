梁諾妍笑稱對洪永城很滿意。（圖／翻攝自inez_leong IG）

已婚女星黃翠如和男主持人洪永城是好友，最近黃翠如參加無綫台慶，大講黃色笑話稱洪永城那話兒長度和小拇指差不多，引來正反兩極評論，電視台甚至收到400多份投訴。對此，昨(25日)「苦主」洪永城現身，大方笑說：「有娛樂到大家就好」，問黃翠如是否真看過他私處？洪永城說：「她根本沒看過，除非偷看啦！」

據《東網》，洪永城今為電視劇《多功能老婆》出席活動，提到他下體尺寸被黃翠如當眾拿來當笑話，他回應不用太認真，一笑置之即可，問他是否願意當場驗身？洪永城打趣說：「不需要，怕嚇到大家」，又問他尺寸是否會讓女友滿意？洪永城妙回：「大家都開心囉！」自己則沒打算向黃翠如「復仇」。

對於開黃腔引起爭議，黃翠如昨和老公蕭正楠、洪永城女友梁諾妍同場現身美容活動，黃翠如認為只是節目效果、事先設計台詞，但她反省覺得不雅，之後不會再越界，蕭正楠也幫忙緩頰說是因為大家太熟，而梁諾妍同步表示不在意，「不是事實不需要發脾氣，我覺得幸福美滿，很滿足」，力挺男友。

(中時電子報)