中寮鄉長廖宜賢（左）陪同縣長林明溱（右）會勘。（張晉銘攝）

中寮鄉龍安、永芳和廣福等3村的農路和產業道路已經年久失修，當地居民出入恐有危險之虞，農產品在運輸過程中也可能損壞，縣長林明溱26日在鄉長廖宜賢和立委馬文君秘書李雅雯等人的陪同下會勘，他當場允諾撥經費修繕，並委由鄉公所來發包改善。

縣府工務處指出，龍安村土地公坑農路的擋土牆， 因為年久失修導致牆面破裂、倒塌和排水溝路基掏空，路面也因此龜裂破損，通行時相當危險，預計進行擋土牆和PC路面修復等工程，經費約70萬元。

另外，永芳村正萬坑產業道路則是有2處路面塌陷與龜裂，當地居民表示，騎乘機車通過相當危險，預計進行AC路面修復，所需經費約60萬元。至於廣福村大湖農路在下雨時，造成路面泥濘不堪，通行困難，預計將鋪設PC路面，經費約30萬元。

林明溱說，依序會勘後發現上述道路皆已年久失修，確實需要馬上修繕，為了加快進度，縣府將委由鄉公所辦理相關工程，且督導品質要讓老百姓滿意，讓他們擁有一條安全出入的道路。

廖宜賢說，這次會勘農路的地點，路面現況相當不理想，除了有安全上的疑慮，農產品在運輸途中也會造成損傷，非常感謝林縣長前來關心並允諾修繕，鄉公所也將盡速辦理後續相關事宜。

(中時 )