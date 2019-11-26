季芹、五熊、謝麗金、佩佩及Eason近日參加衛視中文台《一袋女王》，大聊意想不到的特殊經歷。季芹夢想自己能如電影情節一樣搭船到海上，在船上開派對，當一次夢幻女主角，她與王仁甫在關島舉辦婚禮隔天，老公就幫她實現這個願望，沒想到下海浮潛的他們差點變成鯊魚點心。

王仁甫包一艘船請所有家人上船出海，船上吃著BBQ、喝著酒非常開心，船開到一處風景優美處，大家提議下去潛水，於是一群人穿著救生背心下水浮潛，玩了好長一段時間後，遠方船上傳來聲音，還對著他們揮手，季芹等人以為是船上的人要確認他們狀況，還開心揮手回去，但發現當地工作人員很激動，還全部擠在船邊大喊：「come back！」

看到這麼不尋常的反應，季芹夫妻跟著大喊「快回去」，全部人開始奮力游，她回想當時笑說：「那時候叫我參加奧運，應該會拿金牌。」一行人用最快速度回到船上後，才知道附近有鯊魚，大家很好奇鯊魚為什麼會靠近，一問之下才發現原來有個長輩的腳被礁石刮破，還跟著大家一起下海，鯊魚聞到血腥味才聚集。

五熊則是今年法國國慶去巴黎玩，出發前聽說有黃背心運動，國慶那天，本來想說早上要到凱旋門參加法國國慶活動，但因怕有狀況想說晚點去，後來果然在電視上看到凱旋門附近滿滿人潮，更出現拿著衝鋒槍的鎮暴警察，但一行人想說難得來法國，還是去看看，繞了半天終於終於走到離凱旋門不到60公尺處，結果竟然聽到一聲槍響，警察接著丟出好幾顆催淚瓦斯，嚇得大家趕緊往回跑，但催淚瓦斯的煙霧蔓延很快，五熊聞到人生第一次的催淚瓦斯味道，嗆辣到無法呼吸，還一直流眼淚跟咳嗽，只能拚命跑三、四條街後，才終於離開煙霧的範圍。

(中時 )