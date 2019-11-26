民進黨今舉辦第十屆不分區立委候選人茶會；據了解，會中蔡英文競選總部執行總幹事林錫耀提到，民進黨內部最新民調顯示，政黨支持度上，民進黨長期落後國民黨，最近急起直追，民進黨支持度已贏過國民黨5到6趴。

據了解，會中還提到，就目前大環境來看，包括國民黨不分區立委提名人吳斯懷、香港問題及共碟案，國民黨沒有因此止跌。

此外，在區域立委部分，雖然今天會中並未提到，不過黨內人士表示，最新民調顯示，在立委參選新人部分台北市第四選區高嘉瑜及新竹縣第二選區鄭朝方目前已經領先對手。

民進黨今舉辦第十屆不分區立委候選人茶會，除了少數因公無法出席的候選人外，幾乎全員出席。與會者除了主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、蔡英文競選總部執行總幹事林錫耀皆出席與會。

卓榮泰指出，民進黨在中執會通過不分區提名委員會的那天，他曾說過，未來不分區立法委員們有幾項必要條件。第一，要有戰鬥力，就是要與社會對話的能力、議事折衷的能力。第二，希望所有不分區委員，能貫徹民進黨的基本主張，以民進黨黨章、黨綱及歷年的決議文為行動綱領。

卓榮泰強調，今年通過的「社會同行、世代共贏決議文」，是去年九合一選舉後，民進黨再次建立與社會溝通的重要文件。第三個條件，則是希望所有委員為國家整體利益，而不僅僅為了自己代表哪個團體。

卓榮泰補充，不分區委員還有將來要到選區扎根的重要任務，盼望當選者深耕地方基層，持續成為民進黨的資產與助力，服務選民，推動優質法案。

卓榮泰最後說，選戰剩下46天，黨中央已成立護國保台助選團，助選團的意義就是要護國會、保台灣，感謝擔任團長的游錫堃不分區候選人扛下重任，未來全台輔選的工作也要請不分區立委候選人全力協助，與會者皆允諾將善盡輔選責任，力拼總統連任，國會過半。卓榮泰、游錫堃、林錫耀三人則提醒選戰未到最後一刻，全黨必須團結，不能鬆懈。

由於民進黨最近民調顯示數字亮麗；據轉述，會中還提到，最近有網路做了一份不分區網路投票，民進黨名列第一名，只是不知道是哪一個網路辦的。

(中時 )