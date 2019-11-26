作家吳明益的代表作《複眼人》，不只售出美國、英國等14國版權，打入國際市場，如今更將由德裔法籍劇場導演盧卡斯．漢柏（Lukas Hemleb）改編為舞台劇，預計2021年將在台中歌劇院演出。吳明益表示十分期待，「我的作品最核心的就是花蓮的海，過去包含英文、義大利文版的譯者，都專程來台灣，親眼看花蓮的海。我很期待這次盧卡斯的舞台劇會如何呈現這片太平洋。」

吳明益繼《天橋上的魔術師》成為戲劇、漫畫之後，《複眼人》也將改編為舞台劇。他表示，他會完全讓改編方自由發揮，「改編作品最棒的是，透過另一個傑出的創作者，出現了過去自己創作時沒有經驗過的生命力。因此我不會介入或過問，才能讓改編作品保有自由的空間。如果改編作和原作都一樣，就不有趣了啊！」

例如小說中兩位主要角色——住在花蓮海邊房子的女子阿莉思和來自瓦憂瓦憂島的少年阿特烈，在漢柏的詮釋下，阿特烈將變成阿莉思創作的人物，導演也將藉由戲偶與舞者來表現這個角色。吳明益表示，他在書中的確有寫到阿莉絲的「虛構」，「我認為人在傷心的時候，會藉由想像去編織經歷的事。導演應該是有讀到我隱晦地想表達的意圖。」

吳明益表示，跟漢柏是多年好友，幾年前就知道他在改編《複眼人》，「他很常來台灣做田野調查，帶著一台相機就跑到各地拍照尋找風景，照片也拍的很好。」重視視覺意象的漢柏，像是小說中海水淹沒阿莉思的海邊房子等劇情，劇中將以模型、投影等多媒體形式呈現，也會運用田調採集的原住民歌謠等元素。

《複眼人》過去曾由翻譯家林蔚昀在波蘭改編為舞台劇《三個島嶼》，也曾有大學戲劇系學生改編演出。吳明益表示，「我的小說都是用電影的場景去構想的。有很多影視界的人有興趣改編，可能就是感受到其中強烈的視覺元素，但以往多因為資金因素難以達成，很高興近年終於有辦法實現。」

(中時 )