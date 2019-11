闊別17年之久,席琳狄翁〈Celine Dion〉本周以睽違6年最新英文專輯《勇氣 Courage》,實體加數位11萬3000張銷售直衝告示牌專輯榜冠軍,是她繼2002年《真愛來臨 A New Day Has Come》後再度稱霸告示牌。席琳狄翁也在告示牌本周「百大藝人排行榜(Billboard Artist 100)」首度制霸冠軍!《勇氣》除了美、加、比利時、瑞士等國稱后、連續7天佔據全球iTunes專輯榜冠軍,也在台灣橫掃博客來(2周)、五大、光南、佳佳等四大實體通路冠軍!

席琳狄翁推出最新英文專輯《勇氣 Courage》。(SONY音樂提供)

《勇氣》是席琳狄翁歷經丈夫兼經紀人雷尼(René Angélil)逝世後發表的全新英文專輯,專輯是她第五張告示牌專輯榜冠軍專輯,改寫多項告示牌紀錄,包括讓她成為第13位能夠在90,2000,2010三個年代都有冠軍專輯的藝人,是繼珍娜傑克森、芭芭拉史翠珊、布蘭妮後第四位女歌手。而睽違17年之久的奪冠間隔則改寫先前惠妮休斯頓《我期待 I Look To You》16年又4個月的女藝人紀錄;《勇氣》也締造席琳自1994年以專輯《愛的色彩 The Colour of My Love》打入告示牌專輯榜前十名之後,個人第13張Top10大碟。首支主打〈不完美 Imperfections〉更站上告示牌成人抒情榜14名,是近10年來最佳成績。

目前席琳正在舉行《勇氣:全球巡迴演唱會》,該巡演從9月18日加拿大魁北克開唱,已經排定包括北美、歐洲等共122場次的演出,唱片公司包下台北捷運全線共27座大型聯播電視牆為天后造勢,到12月1日歌迷都可以看到席琳狄翁新歌〈不完美 Imperfections〉MV在台北捷運放送。

席琳狄翁 / 勇氣

#中字MV搶先看#專輯同名曲刻骨銘心一開口就是滿滿的情感和無限的感動。經歷過失去,我們都需要勇氣。暢銷情歌天后席琳狄翁(Céline Dion)睽違六年全新英文大碟《勇氣 COURAGE》✨豪華感動版+流行感動版✨已經發行豪華感動版 https://SMET.lnk.to/CDCD流行感動版 https://SMET.lnk.to/CDCA〈不完美〉中字MV https://youtu.be/vzNzbJc62PM

Posted by Sony Music Taiwan on Sunday, 17 November 2019

(中時 )