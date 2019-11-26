2019年向法國申請庇護的人數多達12萬餘人，超過德國，成為歐盟「第一大國」。法國內政部長卡斯塔內指出，這是2015年難民危機爆發以來的首次，他認為這種情況「不正常」 ，必須改變。

據中新網引述《歐洲時報》報導，4年前，敘利亞衝突導致許多移民湧入法國，無證難民危機達到高峰。根據法國難民局統計，2015年向法國申請難民庇護的人數約為8萬人，德國為89萬人，法國是德國的十分之一不到。

然而，根據法國內政部統計，至2019年11月17日為止，2019年共有12.09萬人向法國提交庇護申請，不到12萬人向德國提交申請。法國已成為歐盟國家中接待最多申請庇護難民的國家。卡斯塔內表示：「在進入歐盟國家的無證難民繼續減少的背景下，這種情況不正常，我們必須檢討。」

內政部長指出，出現這種情況的原因是法國接到的「申請人數暴增」，原因是在其他國家提出申請被拒的人來到法國重新提出申請，「因此法國必須在歐盟範圍開啟有關庇護規則和申根協議的改革。」

根據法國總統馬克洪的要求，法國國會9月底10月初對法國移民事務做了檢討。隨後政府提出了幾項工作重點，分別為加速審理申請庇護的資格、在申請人獲得基本社會保險福利方面設立3個月期間不能享受社保福利的期限、或是在申請人的案子被難民局拒絕之後，立刻對當事人執行驅逐程序，無需等待復核重審等。

卡斯塔內強調：「這是法國政府向外國人發出的強烈信號，法國政府願意向需要庇護的人提供保護，但不會向鑽法律漏洞的人提供保護。」

(中時 )