近日中國創新投資公司主席向心涉嫌違反國安法，曾向經濟部投審會申請在台設立公司遭駁回，備受外界關注。經濟部長沈榮津26日表示，由於向心夫婦任職公司及公司擁有技術都與大陸軍事關係密切，因此在2017年4月就已駁回申請，沈榮津更指出，目前投審會沒有收到其他與向心相關案件

沈榮津26日出席台灣人工智慧晶片聯盟會員大會時受訪表示，國防部有提供資料指出，向心這對夫婦曾在中國創新、中國趨勢擔任董事，這兩家公司都與大陸軍工企業有密切關係，而向心妻子也任職於中國國防科技信息中心，加上中國創新公司擁有的核心技術大量應用於軍隊裝備，該技術也與軍事有關聯，因此，2017年4月就將申請駁回。

另外，針對有媒體報導向心夫婦於台北信義區購買土地一事，沈榮津指出，目前來說沒有透過投審會核准案件，所以到目前為止投審會沒有收到與向心相關的其他案件。

(旺報 )