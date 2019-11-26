莫文蔚將於12月7、8日一連2天在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，先前預告2場曲目、演出內容都不同，讓粉絲相當期待。而她日前北京五棵松凱迪拉克體育中心舉行絕色巡演首場「巔峰之旅」安可場，邀來好友齊秦到場合唱〈外面的世界〉，2人睽違15年同台，引起尖叫。

他們日前為電影《大約在冬季》合作片尾曲〈可惜了〉，被網友譽為「神仙對唱」，他們憶起10多年前在洛杉磯的合作以及一同登上春晚的舞台，印象深刻，2人認識多年，對齊秦來說莫文蔚是可愛的妹妹，非常開心能來擔任她的演唱會嘉賓，莫文蔚也說：「當時還是你帶我上春晚，唱〈外面的世界〉，我真的好喜歡這首歌，每次巡演都會唱，今天是『絕色』的第38場，這個巡演真的太好玩了，今天最好玩，因為有你在。」

此外，莫文蔚為巡演準備新造型、新歌曲，包括〈午夜前的十分鐘〉、〈境外〉都是第一次在絕色巡演的大陸場次演唱，她一開場身穿性感金縷衣，及鬥鼓橋段新亮相的紅色鳳翎披肩，大秀好身材。

(中時 )